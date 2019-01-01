«Здравствуйте. В опросе от Е-mail to Money ответил на вопросы пообещали оплатить 131820 р но надо было создать кошелек и оплатить 140 р.

Оплатил, после ещё много платежей что нужно оплатит транзитный счет потом конвертацию потом бронь и ещё что то.

С вашей помощью деньги вернул, огромное спасибо .»

Михаил Глущенко, Уфа