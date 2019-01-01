Возврат денег — сложная процедура, однако мы знаем правильный механизм решения:
В банк-эмитент подается заявление о возврате денег на карту. В заявлении указывается дата проведения платежа, номер транзакции и основания для опротестования перевода (договор об оказании услуг, скриншоты переписки в интернете, другие документы, подтверждающие недобросовестность продавца).
Банк регистрирует заявление и передает его в международные платежные системы для экспертизы. Если ответчик в течение 30 дней не предпринимает никаких действий, денежная сумма списывается с его банковского счета и возвращается на карту плательщика.
Мы ежедневно получаем десятки писем от благодарных клиентов. Вот некоторые из них:
«Здравствуйте! Вчера деньги вернулись, спасибо вам огромное. Дай бог вам здоровья. Пришло письмо, которое гласило, что мой лайк стал победителем и я выиграла деньги. Меня попросили перевести средства, чтобы выполнить перевод с долларов в рубли. Сумму обещали большую, поэтому я повелась и перевела около 160 рублей, потом требовали ещё и ещё денег. Поводы были разные (открытие счёта, регистрация выигрыша ит.д). Было много хороших отзывов. На карте примерно 5700, осталось 700. И только тогда я додумалась прочитать об этом в интернете и поняла, что это лохотрон.»
Ольга Черемных, Новосибирск
«Я лохонулась все деньги со счета сняли.
Проходила опросы, лучшая акция 2019 года, оставался последний шаг все оплатила пишет мне ожидайте, выполняется подключение активации транзитной ячейки, через две минуты пишут Not Found ошибка 404.
Стала искать в интернете как мне вернуть деньги, наткнулась на вас. Спасибо что помогли, все деньги вернулись.»
Надежда Эргашева, Орёл
«Здравствуйте. В опросе от Е-mail to Money ответил на вопросы пообещали оплатить 131820 р но надо было создать кошелек и оплатить 140 р.
Оплатил, после ещё много платежей что нужно оплатит транзитный счет потом конвертацию потом бронь и ещё что то.
С вашей помощью деньги вернул, огромное спасибо .»
Михаил Глущенко, Уфа
«Перевел деньги. Сначала должны были перевести деньги после покупки и продажи 2 сайтов.
В итоге пишут что только после достижения 5000 и более смогут перевести деньги, сейчас же просят вновь ввести деньги как процент.
Давно хотел написать не получалось, огромное спасибо что вы помогли вернуть мне деньги. СПАСИБО!»
Владимир Родионов, Москва
«Выигрыш "лайк года" поэтапно нужно было оплатить перевод валюты с долларов в рубли, за вывод ден. средств частями т. к. сумма большая 99800руб., за создание лицевого счета, за активацию лицевого счета, за вывод средств по специальному каналу.
Приятно иметь дело с людьми знающими своё дело. Спасибо, что идёте навстречу людям попавшим в такие ситуации. Буду рекомендовать всем вашу службу!»
Максим Сорокин, Саратов
Возвратов совершено
Рублей возвращено на карты